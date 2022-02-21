2022/02/21 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة: اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/21 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).