الداخلية توجه بالإسراع في حلحلةِ جميع المتعلقاتِ الخاصة بمشروع ملعب الشرطة

2022/02/21 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بالإسراع في حلحلةِ جميع المتعلقاتِ الخاصة بمشروع نادي الشرطة.وذكر بيان لنادي الشرطة وتلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزير الداخليّة، عثمان الغانمي، زار مقرّ نادي الشرطة بُغية الاطلاعِ على مشروع الملعب والمرافقات التابعة له من أجل استئناف العمل فيه في المستقبل القريب”.واضاف أن “وزير الداخلية، اوعز، بالإسراع في […]

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