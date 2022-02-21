الشرطة البريطانية تطارد زوجين أكلا 12 ساندويتش برجر .. ما القصة؟

2022/02/21 | 17:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تطارد الشرطة البريطانية زوجين طلبا 12 ساندويتش برجر، وتناولاها في ست دقائق قبل الخروج ورفضا دفع فاتورة بقيمة 174 جنيهًا إسترلينيًا.وكان الزوجان قد سألا الموظفين في مطعم تقديم وجبات وسندوتشات برجر عما إذا كان بإمكانهم القيام بتحدي تناول البرجر، حيث يقدم المطعم للعملاء فرصة تناول عشرات الفطائر في ست دقائق، إذا أكملوا العمل […]

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