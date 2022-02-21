بعد الحكم بإعدامه.. محكمة مصرية تقضي بسجن

2022/02/21 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، الإثنين، حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات بحق شخص سبق أن حكم عليه بالإعدام في قضية قتل، العام الماضي، بفصل رأسه عن جسده وهي قضية هزت المجتمع المصري وأثارت ردود فعل واسعة

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