أكبر مدينة سياحية بالشرق الأوسط..آثار ذي قار تعلن تخصيص 900 دونم

2022/02/21 | 18:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد 5 فنادق في مدينة اور الأثرية .

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