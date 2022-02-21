بوتين عن أزمة أوكرانيا: لا ضمانات بشأن أي تصعيد

2022/02/21 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح بأن بلاده تسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي، فإنه أكد عدم وجود ضمانات بشأن أي تصعيد قد يحدث، في وقت أشارت الولايات المتحدة إلى أن كل الدلائل على الأرض تشير إلى أن روسيا لا تزال تمضي قدما في خطط غزو كييف.

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