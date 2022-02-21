2022/02/21 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته (بغداد اليوم): "بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ وقع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مذكرة تفاهم مع اماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون اسيا و الشرق الاوسط في وزارة الخارجية و التنمية البريطانية تخص تبادل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

وأضاف البيان: "حضر مراسم التوقيع سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة جعفر الصدر والوفد المرافق لرئيس المجلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة في التعاون القضائي والقانوني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة في التعاون القضائي والقانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).