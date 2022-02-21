مستشفى الفلوجة تصدر بياناً بشأن سرقة طفل حديث الولادة

2022/02/21 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي، اليوم الاثنين، بياناً بشأن سرقة طفل حديث الولادة من المستشفى.

وذكرت ادارة المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول حادثة سرقة طفل حديث الولادة وتهريبة خارج المستشفى ومحافظة الأنبار، علما انه تم التواصل مع مدير شرطة الفلوجة العميد جمال صالح الجميلي والذي نفى نفيا قاطعا تسجيل اي اخبار عن فقدان طفل".

وأضافت : "نطمأن جميع مراجعي المستشفى الى ان خروج اي طفل من المستشفى بعد الولادة يتم وفق ضوابط وإجراءات دقيقة ومشددة للتأكد من انه بصحبة ومرافقة ذويه".

وأكدت أنه "لم تسجل اي حالة فقدان طفل منذ افتتاح المستشفى في عام 2013 ولغاية الآن ولن تسجل بمشيئة الله".

ودعت إدارة المستشفى، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إلى "توخي الحذر والالتزام بالدقة والموضوعية في نقل وتداول الأخبار والمعلومات، كما ونطالب وزارة الداخلية العراقية ومديرية شرطة كربلاء بتزويدنا بأسم أحدى المتهمتين بإصطحاب طفل حديث الولادة من كربلاء ومحاولة بيعه لشخص في بغداد والتي ادعت انها تعمل في مستشفى النسائية والأطفال في الفلوجة لغرض التأكد من صحة ادعائها او عدمه وإتخاذ مايلزم".

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