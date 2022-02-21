اقتصادي: تخفيض سعر الدولار لن يقلل من ارتفاع الأسعار

2022/02/21 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، من انعكاسات إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقاً على الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه.وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن […]

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