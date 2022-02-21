إبراهيم رئيسي يزور قطر في أول زيارة لرئيس إيراني منذ أكثر من عقد

2022/02/21 | 18:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، في أول زيارة يقوم بها زعيم إيراني للدولة الخليجية منذ 11 عامًا.

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