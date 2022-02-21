2022/02/21 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلل تقني يصيب الموقع الالكتروني للبنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلل تقني يصيب الموقع الالكتروني للبنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).