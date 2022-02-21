2022/02/21 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، انه "وقع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مذكرة تفاهم مع اماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون اسيا و الشرق الاوسط في وزارة الخارجية و التنمية البريطانية تخص تبادل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

وحضر مراسم التوقيع بحسب البيان "سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة السيد جعفر الصدر والوفد المرافق لرئيس المجلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرة تفاهم قضائية بين العراق وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرة تفاهم قضائية بين العراق وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).