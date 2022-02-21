العثور على نفق لداعش بمنطقة جبل بعشيقة في نينوى

2022/02/21 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت قوة أمنية، اليوم الاثنين، على نفق تابع لعناصر داعش الارهابية بمنطقة جبل بعشيقة في محافظة نينوى.وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكن أبطال الفرقة السادسة عشر من العثور على نفق بطول 400 متر في منطقة جبل بعشيقة في محافظة ‫نينوى، […]

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