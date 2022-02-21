بين لقائي السيسي ومدبولي.. الأردن يعلن إصابة الخصاونة بكورونا

2022/02/21 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا، خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر، ما حدا به إلى إلغاء لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، الاثنين.

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