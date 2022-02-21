عادل: العقود النفطية التي أبرمها الإقليم قانونية ودستورية

2022/02/21 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل ،اليوم الاثنين، ان الاقليم على ثقة بقانونية ودستورية العقود التي أبرمتها حكومة الاقليم في مجال انتاج وتصدير النفط.

وقال عادل ان المواد مئة وعشر ومئة وأحدى عشرة ومئة واثنتا عشرة من الدستور العراقي تشير بوضوح الى ان حكومتي بغداد وكردستان تتوليان معا ادارة الملف النفطي ورسم سياساته الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع وهو ما يعني ان ادارة الملف النفطي لا تعد من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرا بل انها صلاحية مشتركة للطرفين.

وأضاف عادل ان حكومة الاقليم اتفقت مع بغداد في عهد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي على ان لكل من الطرفين العمل في مجال استثمار الثروات المعدنية لحين إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي.

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