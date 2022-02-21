نائب: استدعاء مدير البنك المركزي الى البرلمان غير دستوري

2022/02/21 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، الاثنين، أن استدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري، موضحاً أنه لا يوجد استدعاء أصولي.وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “استدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري كونه قرار لم يأت بطلب من […]

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