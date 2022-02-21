2022/02/21 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى لن تكون كتلك التي بالنظام البائد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى لن تكون كتلك التي بالنظام البائد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى لن تكون كتلك التي بالنظام البائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).