2022/02/21 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سيف اكثم المظفر ..منذ أن صعد ذاك الاصلع ممتطيا سحابته الخضراء، سادت الحروب والسلاح والتجارة، حتى اصطبغ به اللون وتناثر فوق طاولات الرهان، وتحت منضدة السياسة، ليبقى هو محركها القابض على موازينها، والمقدر للناس اقواتها.بعد الحرب الثانية انتصب ذاك المارد واصبح موقد لكل اقتصاد، ومشعل كل فتنة، وعلى مسطبة الخيانة تعلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر الدولار وعصفورين السياسة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر الدولار وعصفورين السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).