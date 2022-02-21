2022/02/21 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة السيادة: “الكاتيوشا” تقصف منازل الآمنيين وارتال “الفصائل” تحاصر المدن أولاً على النور نيوز.

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