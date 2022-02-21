إثر التوغل التركي المستمر.. هل سيفقد العراق جزء من أراضيه؟

2022/02/21 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..انتقد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الاثنين، اداء الحكومتين المركزية وفي الإقليم قبالة التوغل التركي المستمر ، محذرا من فقدان العراق لأراضيه اثر هذه التحركات التي تضرب السيادة.وقال موات في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تركيا عبثت في السيادة العراقية وعمدت على احتلال الأراضي بعد أن وجدت الحكومة المركزية لا […]

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