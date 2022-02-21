محافظ واسط يعلن تفاصيل احباط محاولة عصابة لاختطاف مدير احد الشركات

2022/02/21 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين، تفاصيل إحباط محاولة عصابة كانت تروم اختطاف مدير أحد الشركات العاملة على تنفيذ مشروع مجاري في حي الثقلين بمدينة الكوت.وذكر المياحي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بناء على معلومات دقيقة وصلتنا، حول نية عصابة تحاول اقتحام مقر الشركة التي تنفذ مشروع …

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