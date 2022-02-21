القضاء العراقي يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية

2022/02/21 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية.وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وقع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مذكرة تفاهم مع اماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون اسيا و الشرق الاوسط في وزارة الخارجية و التنمية البريطانية تخص …

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