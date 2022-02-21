الكاظمي يضع حجر الأساس للبناية الإدارية الجديدة في مقر جهاز المخابرات

2022/02/21 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يضع الحجر الأساس للبناية الإدارية الجديدة في مقر جهاز المخابرات الوطني

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