كشفتها لقطات الأقمار الصناعية.. شاهد كيف تحاصر القوات الروسية أوكرانيا

2022/02/21 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش العالم حالة من التوتر، حيث تواصل روسيا حشد قواتها ومعداتها بالقرب من حدود أوكرانيا، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم ما زالوا ملتزمين بالخيارات الدبلوماسية.ولكن وفقًا لآخر تقييم استخباراتي أمريكي، فإن روسيا لديها الآن ما يقرب من 75٪ من قواتها التقليدية متمركزة هناك على الحدود.

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