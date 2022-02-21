توضيح من مستشفى الكفيل عقب أنباء تدهور صحة الامام السيستاني

2022/02/21 | 19:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت إدارة مستشفى الكفيل التابعة للمرجعية الدينية في النجف، اليوم الاثنين، انباء عن نقل المرجع الديني الأعلى، الامام علي السيستاني – 91 عاماً- الى المستشفى لتلقي العلاج، وفيما دعت وسائل الإعلام والمدونين “لقطع دابر الإشاعات وعدم تصديق الدعايات الفارغة”، اكدت ان المرجع الديني الأعلى يمارس مهامه بصورة طبيعية.وقالت إدارة مستشفى الكفيل التابعة للعتبة […]

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