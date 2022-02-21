كوردستان تحصد ثمار

2022/02/21 | 19:17 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان اليوم الاثنين لائحة خاصة بالمشاريع الاستثمارية المرخصة في مختلف القطاعات والتي وزعت على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارتين المستقلتين في كل من رابرين وكرميان.

وبحسب القائمة، فقد احتلت أربيل المرتبة الأولى بواقع 460 مشروعاً بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 38 مليار دولار، في القطاعات التجارية والمصرفية والصحية والصناعية والخدمية والسياحية والاتصالات والنقل والتعليمية والزراعية والإسكانية والفنية والرياضية.

وجاءت السليمانية ثانياً بـ228 مشروعاً بمبلغ 16.5 مليار دولار، في القطاعات التجارية والصحية والصناعية والخدمية والسياحية والاتصالات والتعليمية والزراعية والإسكانية والرياضية.

وحلت دهوك ثالثاً بواقع 280 مشروعاً وبقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار دولار في القطاعات التجارية والمصرفية والصحية والصناعية والخدمية والسياحية والتعليمية والزراعية والإسكانية والرياضية والفنية.

وفي حلبجة، بلغ حجم الاستثمارات في 16 عاماً نحو 17 مليون دولار، وتوزعت على القطاعات التجارية والزراعية والرياضية، بحسب قائمة هيئة الاستثمار.

أما في الإدارة المستقلة في كرميان (وحدة إدارية) فوصل حجم الاستثمارات المالية إلى 700 مليون دولار بإجمالي 34 مشروعاً تجارياً وصحياً وصناعياً وسياحياً وإسكانياً ورياضياً.

وبلغت الاستثمارات في رابرين، وهي وحدة إدارية مستقلة، 300 مليون دولار بواقع 18 مشروعاً تجارياً وصناعياً وإسكانياً وتعليمياً ورياضياً.

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