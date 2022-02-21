العراق.. نائب رئيس البرلمان يدعو لتدريس الكوردية في المدارس والجامعات

2022/02/21 | 19:18 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم الاثنين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تدريس اللغة الكوردية في المناهج للمراحل الدراسية في عموم البلاد.

وبمناسبة اليَوم العالَمي للغة الأُم، هنأ نائب رئيس البرلمان العراقي "شعب كوردستان وكافة القوميات والمكونات في بلدنا العزيز".

وتابع "نفتخر كثيراً بلغتنا الكوردية الأصيلة وإرثنا التاريخي الإنساني، ونتباهى بانتمائنا الوطني، وعلى الجميع الإيمان بالتَنوع اللغوي ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتآخي وتقبل الآخر لبناء مجتمعات مستدامة".

دعا عبد الله "وزارتي التربية والتعليم في الحكومة الاتحادية إلى ضرورة تدريس اللغة الكوردية في المناهج للمراحل الدراسية في عموم العراق، لأنها لغة رسمية".

وبحسب الدستور العراقي فإن اللغتين العربية الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.

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