رئيس مجلس القضاء الاعلى يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية بحضور الصدر

2022/02/21 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ وقع رئيس مجلس القضاء

الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان

مذكرة تفاهم مع السيدة اماندا ميلينغ

وزيرة الدولة لشؤون اسيا و الشرق الاوسط

في وزارة الخارجية و التنمية

البريطانية تخص تبادل التعا

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