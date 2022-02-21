الفتح يكشف عن مخطط دولي وإقليمي لتفتيت البيت الشيعي

2022/02/21 | 19:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاثنين، عن قيام دولة أجنبية بمحاولة إثارة الفتنة داخل البيت الشيعي وتفتيته بأجندات سياسية داخلية.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “البيت الشيعي يمثل الأغلبية السياسية باعتباره يمتلك أكثر من160 مقعدا داخل قبة البرلمان”، مبينا أن “اي مشروع تقسيم او تطبيع مع الكيان الصهيوني لن يتم […]

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