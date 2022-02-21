هيئة الحشد تعزي بوفاة “جابر الطالقاني” المنسوب في اللواء 46

2022/02/21 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بوفاة جابر الطالقاني المنسوب في اللواء 46.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انها “تعزي قادة ومجاهدين بوفاة الشيبه المباركة السيد جابر الطالقاني المنسوب في اللواء 46 بالحشد”.وذكرت “لقد كان الفقيد أحد الرجال المجاهدين المخلصين الذين أناروا درب الجهاد ببركة وجودهم، تغمده الله بوافر […]

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