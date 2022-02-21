ما هي تداعيات رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي..؟

2022/02/21 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || (يتضمن مقتطفات من اراء اساتذة الاقتصاد العراقي نشرته شبكة النبا المعلوماتية على الشبكة العنكبوتية ) المقال معزز باراء أساتذة اخرين لتكون الفائدة أعظم والنصيحة اكثر فائدة للذين يحكمون الان وهم في حيص بيص من تداعيات رفع سعر الدولار..انا اتفق مع جاء من أراء لاستاذة الاقتصاد العراقي لحد ما […]

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