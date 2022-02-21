المجتمعية تعلن منع 37 حالة انتحار خلال الشهر الماضي

2022/02/21 | 19:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية، الاثنين، إحباط 37 حالة انتحار خلال العام الماضي.

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وقال العطية في تصريح خاص لـ"ناس"، (21 شباط 2022):إن "موضوع الانتحار خطير جداً ويتعلق بالأسر والشباب، ومن خلال المؤشرات الموجودة في وزارة الداخلية والصحة رصدنا تصاعداً بأعداد حالات الانتحار".

وأضاف أن "أسباب الانتحار هي الوضع الاقتصادي والبطالة، والتفكك الأسري، والمخدرات، فضلا عن الابتزاز الإلكتروني".

كما بين أن "الأمراض النفسية سبب رئيسي في حالات الانتحار، وأننا نثقف بهذا الاتجاه، لأن هنالك وصمة اجتماعية للذهاب إلى الطبيب النفسي".

وأشار أيضا إلى، أن "الشرطة المجتمعية منعت في عام 2020 – 2021، 37 حالة انتحار".

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