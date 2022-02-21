2022/02/21 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وسام_فتحي_زغبر تعبر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الثاني والعشرين من شباط بزخم نحو عامها الرابع والخمسين، في ظل استحقاقات سياسية جمة في معارك الدفاع عن سياسة السلاح وسلاح السياسة، لمواجهة الاستعصاءات الكبرى التي تستهدف القضية والحقوق الفلسطينية، ووحدانية التمثيل الفلسطيني، وتسييد إسرائيل في حلف إقليمي وتدمير مستقبل الشعوب العربية ومصالحها الوطنية والقومية ونهب ثرواتها.حيث شكلت الجبهة الديمقراطية با ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاش العيد ال(53) لانطلاقة الجبهة الديمقراطية - وسام فتحي زغبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاش العيد ال(53) لانطلاقة الجبهة الديمقراطية - وسام فتحي زغبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).