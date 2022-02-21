تسريب يكشف ثروة العاهل الأردني ببنك سويسري.. والديوان الملكي يتحدث عن

2022/02/21 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت التسريبات التي أعلنت عنها صحيفة ألمانية حول ثاني أكبر بنوك سويسرا أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، كان أحد المتعاملين مع البنك وأنه كانت لديه حسابات أودع فيها ملايين الدولارات، بينما أكد محاموه أن ثروته أتت بطرق شرعية ولا تخالف قوانين المملكة

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