الدفاع المدني ينقذ طفلا ووالده من جب مرقد ديني في بابل

2022/02/21 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

استطاعت فرق الدفاع المدني، في محافظة بابل، اليوم الاثنين، من انقاذ طفل ووالده من جب مرقد ديني في المحافظة.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني نجحت من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مع والده بعد سقوطهما داخل بئر مرقد الأمام عمران بن علي عليه السلام في محافظة بابل".واشار الى تمكن " فرق انقاذ الدفاع المدني من النزول الى قعر البئر في المرقد الديني وإخراج الطفل أولأ ثم والده ليتم تقديم الإسعافات الأولية والتأكد من سلامتهما صحياً".

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