2022/02/21 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمد البلداوي، اليوم الاثنين، عن لقاء في مساء اليوم بين قادة الإطار، و زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في العاصمة بغداد.

وقال البلداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "الصدر في زيارته لبغداد سيلتقي وحسب المعلومات كلا من قادة الديمقراطي والسيادة وتقدم"، مردفا: "لكن الصدر ان لم يذهب للقاء قادة الإطار فأن اللقاء سيكون غير مباشر".

وأكد أن "هناك تقارب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي لغرض المضي بتشكيل حكومة قوية تخدم المجتمع".

وأضاف البلداوي أن "الصدر وقيادات الإطار ليس بينهم اي مشاكل لكن هناك أشخاص سيئي الصيت يحاولون شق البيت الشيعي لاضعاف هذه الكتلة الكبيرة".

وأوضح أن "اللقاء سيكون لبحث دفع العملية السياسية نحو الأمام"، مبينا ان "اللقاء سيكون مهما جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء مرتقب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي.. مباحثات تسبق عاصفة التحالفات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء مرتقب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي.. مباحثات تسبق عاصفة التحالفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).