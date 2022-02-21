2022/02/21 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد آمر اللواء الاول للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح العيساوي، الاثنين، باقتحام ثلاث مناطق صحراوية غربي المحافظة.وقال العيساوي لوكالة / المعلومة /، إن “قوة امنية من اللواء الاول للحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوة امنية من لواء مغاوير عمليات الانبار شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق عين ثميل وعسيلة والذيابية غربي الانبار”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقتحم ثلاث مناطق صحراوية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقتحم ثلاث مناطق صحراوية غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).