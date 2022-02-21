مغترب جديد يعزز صفوف المنتخب الوطني في تصفيات المونديال

2022/02/21 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، أنباءً سارة بشأن التحاق المغترب سومر ماجد لصفوف اسود الرافدين.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” أن “الاتحاد أجرى اتصالاً بلاعب خط وسط هلسنبورغ السويدي سومر ماجد من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني في مواجهتي الإمارات وسوريا بتصفيات المونديال”.وبين أن “اللاعب أكد […]

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