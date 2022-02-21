نتائج الامتحان الخارجي - الدور التمهيدي للمرحلة الابتدائية في بابل

2022/02/21 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نتائج الامتحان الخارجي (الدور التمهيدي) للمرحلة الابتدائية في محافظة بابل للعام الدراسي الحالي والتي أعلنتها وزارة التربية.للدخول إلى النتائج أنقر هــنـا

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