البحرية الامريكية تطلق 100 طائرة مسيرة في الخليج وبمشاركة صهيونية

2022/02/21 | 20:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط ،الاثنين، إطلاق أسطول مشترك جديد من الطائرات بدون طيار بمشاركة “إسرائيل” للقيام بدوريات في مساحات شاسعة من المياه في الخليج.ونقلت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن نائب الادميرال براد كوبر الذي يقود الاسطول الخامس قوله إن ” […]

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