الاطار التنسيقي يكشف عن قرب اعلان تحالف سياسي كبير بأكثر من 130 نائبا

2022/02/21 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، قرب اعلان تحالف سياسي كبير بأكثر من 130 نائبا باسم تحالف الثبات الوطني.وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي في تصريح صحفي، ان “الأيام المقبلة، ستشهد اعلان تحالف سياسي كبير يجمع قوى الاطار مع قوى سنية وأخرى كردية إضافة الى نواب مستقلين من مكونات مختلفة، بهدف تشكيل …

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