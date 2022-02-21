احباط محاولة تسلل 22 شخصا من سوريا الى العراق

2022/02/21 | 20:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، احباط محاولة تسلل 22 سوريا الى غربي نينوى.وذكر بيان للخلية، انه “ضمن مهامها لتامين الحدود العراقية السورية مع بقية القطعات الماسكة واستناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية ممثلة بالفوج الثاني […]

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