بيان رسمي: المرجع السيستاني لم ينقل إلى المستشفى ويمارس مهامه في مكتبه

2022/02/21 | 20:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إدارة المستشفى من تداول مثل هذه المعلومات

الترا عراق - فريق التحرير

نفن إدارة مستشفى الكفيل، اللإثنين، نقل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى المستشفى إثر معلومات متداولة.

وذكرت إدارة المستشفى في بيان، أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن نقل المرجع الديني الأعلى آية الله علي الحسيني السيستاني إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء، وهنا نشير إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا".

وضاف البيان، أنّ "المرجع الأعلى بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية"، داعيًا وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "قطع دابر هكذا شائعات والتي من شأنها إرباك الجو العام في البلاد وعدم نشر أو تصديق هذه الدعايات الفارغة".

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