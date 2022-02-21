التجارة تعلن المباشرة بتوزيع مبالغ الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين لعام 2021

2022/02/21 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع مبالغ الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2021.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الاعلامي للوزارة، وتلقته وكالة ايرث نيوز ان”القسم المالي في الشركة العامة لتجارة الحبوب باشر بتوزيع مبلغ الدفعة الاخيرة على الفروع والمواقع وتحويل الاشعارات الى المصارف كافة، حيث […]

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