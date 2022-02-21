مركز دراسات: أمريكا تستخدم نفايات داعش للضغط على صناع القرار في العراق

2022/02/21 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد رئيس مركز افق للدراسات والتحليل السياسي جمعة العطواني، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يرتبط بمحورها من أنظمة خليجية تراهن على “نفايات داعش” الإرهابي للضغط على صناع القرار في الدولة العراقية.وقال العطواني لوكالة / المعلومة /، إن “امريكا تعمل على نقل 500 اسرة داعشية من مخيم الهول الارهابي في سوريا الى […]

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