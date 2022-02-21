2022/02/21 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف السيادة في بيان شديد اللهجة ،اليوم الاثنين، من تكرار الاعتداءات التي تطال مقار ومكاتب نوابه، إضافة الى استخدام الكاتيوشا في قصف منازل الآمنين ومحاصرة المدن بقوافل من الأرتال المسلحة.

وذكر التحالف في بيان أن الاعتداءات جاءت بعد سلسلة بيانات تهديد صدرت عن شخصيات محددة تنتمي لفصائل مسلحة يعرفها الجميع، كما وصلت بعض التهديدات عبر رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة.

تحالف سيادة قال ان الهجمات تصاعدت في الوقت الذي يسعى فيه إلى حسم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية مطالباً بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى ملاحقة من صدرت عنهم تلك التهديدات،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيادة: الكاتيوشا تقصف منازل الآمنين وارتال الفصائل تحاصر المدن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيادة: الكاتيوشا تقصف منازل الآمنين وارتال الفصائل تحاصر المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).