"ضلال الأمة".. سابقة بقضية "ازدراء أديان" ضد باحث مصري

2022/02/21 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر قضية الباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر إلى لجنة من دار الإفتاء المصرية لتوضيح ما إذا كان كتابه محل النزاع "إضلال الأمة بفقه الأئمة " يحتوي على ازدراء للدين الإسلامي من عدمه، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل الثامن عشر من أبريل المقبل.

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