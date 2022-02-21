لقاء التأريخ بين الصدر والمالكي هل سيتحقق؟ أبرز نقاط اجتماع التيار والإطار

2022/02/21 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر من الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، عن إبلاغهم بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أحد مكاتب قياديي الإطار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الصدر من المؤمل أن يلتقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في لقاء قادة الإطار التنسيقي بأحد مكاتب قياديي الإطار".

وأضاف أن "اللقاء سيبحث حتما ملف مفاوضات تشكيل الحكومة فضلا عن ملف رئاسة جمهورية العراق وتقارب الفرقاء".

وكان زعيم التيار الصدري قد وصل اليوم، إلى العاصمة بغداد للقاء القادة السياسيين.

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