روسيا وأوكرانيا: أكثر من 60 ألف شخص عبروا الحدود إلى روسيا وقمة مرتقبة بين بايدن وبوتين

2022/02/21 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الطوارئ الروسي إن السلطات أجلت أكثر من 60 ألف مدني من المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

وأضاف ألكسندر تشوبريان أن حوالي 61 ألف شخص عبروا الحدود إلى روسيا، قائلا إن تسعة قطارات محملة بمن أجلوا أرسلت إلى أجزاء أخرى من روسيا.

وكان تشوبريان يتحدث من إقليم روستوف الروسي المتاخم لأوكرانيا حيث أرسله الرئيس فلاديمير بوتين لإقامة سلسلة من مخيمات للاجئين.

وأعلن قادة الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، عن خطط لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى روسيا مع ورود تقارير عن حشد رجال في سن القتال في المنطقتين.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن دينيس بوشلين، رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، التقى بالسكان المغادرين الجمعة.

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