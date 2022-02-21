القوة الجوية يفوز على الدفاع الجوي في الدوري النسوي

2022/02/21 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فاز فريق سيدات القوة الجوية على الدفاع الجوي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة سوكا لسباعيات كرة القدم النسوية.وسجلت اهداف المباراة الاربعة اللاعبة زينب عباس(سوبر هاتريك) ، ليرفعن نسوة القوة الجوية رصيدهن إلى النقطة التاسعة.يذكر أن فريق القوة الجوية النسوي سيواجه الزوراء يوم الاربعاء المقبل في ختام مبارياته على […]

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